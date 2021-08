Lyon : tout juste installé, le radar de la montée de Choulans ne flashe déjà plus

Une dizaine de jours après son installation, le radar de la montée de Choulans a déjà été tagué. Il ne pourra plus flasher les automobilistes avant d’être nettoyé.

Installé le 11 août par les autorités locales, en réponse aux deux accidents dramatiques survenus dans la montée de Choulans au mois de juin 2021, le radar de chantier qui flashe les automobilistes dans le sens de la descente est déjà hors d’usage, temporairement. La vitre de l'appareil de contrôle a été recouverte de peinture verte.

Lors de l’installation de cet équipement de contrôle, notamment demandé par de nombreux riverains, la préfecture expliquait qu’il "vise à garantir le respect de la vitesse maximale autorisée (50 km/h), qui sera bientôt abaissée à 30 km/h par la Métropole de Lyon".

Début des travaux de sécurisation ce lundi

Depuis le décès tragique d’un lycéen de 16 ans, le 15 juin, écrasé par un camion, le Grand Lyon, la mairie du 5e arrondissement et la préfecture s’activent pour renforcer la sécurité des usagers de cet axe, présenté comme "l’un des plus accidentogènes de la Métropole de Lyon", selon Fabien Bagnon, le vice-président de la collectivité à la voirie et aux mobilités actives. En plus du radar de chantier, installé en urgence, plusieurs autres mesures ont été décidées :

renforcer la signalisation routière indiquant que cet axe est dangereux ;

passer cet axe à 30 km/h afin de sécuriser la circulation motorisée ;

créer une voie dédiée aux bus et vélos dans les deux sens, "passant ainsi le reste de la circulation en configuration 2x1 voie, afin de partager de façon plus équilibrée l’espace entre les différents usagers", dixit la Métropole de Lyon ;

créer un observatoire de la circulation afin d’anticiper les impacts éventuels de ces changements sur les autres axes ;

une étude de sécurisation des cheminements piétons (trottoirs et traversées piétonnes) a également été lancée (les résultats seront connus à l’automne).

D’ailleurs, les travaux de sécurisation de la montée de Choulans doivent débuter dès ce lundi 23 août. Ils devraient durer jusqu'au 17 septembre et se tiendront de nuit afin de ne pas trop perturber la circulation.

