Lyon, toujours ville “cible privilégiée” pour Five Guys

La chaîne de fast-food Five Guys, annoncée à Lyon pour la fin 2018, n'a toujours pas ouvert. Elle assure que Lyon demeure “une ville cible privilégiée”.

Annoncée pour la fin d'année 2018, la chaîne de fast-food Five Guys ne s'est toujours pas installée à Lyon. Selon nos informations, l'enseigne préférée de Barack Obama, qui devait s'établir à proximité de la place Bellecour, rue de la république, près du Pathé, aurait rencontré quelques contre-temps techniques avec les locaux ciblés. Ces derniers ne présentaient pas (pour le moment) les moyens de satisfaire aux exigences pour y installer ses cuisines.

Contactée, l'enseigne de fast-food n'a pas souhaité faire de déclaration, mais a confirmé “que Lyon est une ville cible privilégiée pour Five Guys”. Arrivée en France en 2016, la chaîne compte actuellement onze restaurants, dont sept à Paris, et un à Dijon, Lille, Nantes et Aix-en-Provence.