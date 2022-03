(Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Face à un stade Toulousain emmené par une dizaine d’internationaux Français vainqueurs du Grand Chelem, le Lou s’est cassé les dents à Toulouse (27-19) et rentre à Lyon avec une nouvelle défaite à l’extérieur et une sixième place au classement.

En déplacement à Toulouse dimanche soir en clôture de la 21 journée de Top 14, le Lou Rugby jouait gros au classement après être descendu du podium durant le week-end. Malgré la présence dans son XV de départ de ses "Chelemards", auréolés de leur victoire dans le Tournoi des six nations, Dylan Crétin et Romain Taofifenua, Lyon n’a pas réussi à trouver la clé à Toulouse et s’est cassé les dents sur l’artillerie du stade Toulousain.

Dégringolade au classement

Longtemps dans le match, notamment grâce à l’indiscipline de Toulouse et au pied de son ouvreur Lima Sopoaga, le Lou a fini par céder à l’approche de l’heure de jeu après les entrées de Dupont, Ntamack, Cros, Marchand, Baille, les cadors toulousains, eux aussi vainqueurs du Grand Chelem avec le XV de France. En s’inclinant 27 à 19, le Lou a raté le point de bonus défensif dans les dernières secondes et encaisse une 7e défaite lors de ses huit derniers déplacements.

Au classement, les hommes de Pierre Mignoni réalisent également une mauvaise opération comptable et reculent à la 6e place, pendant que le stade Toulousain prend sa place sur le podium.