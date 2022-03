Une journée ensoleillée et plus de 20 degrés attendus à Lyon ce lundi 

Après un week-end chaud et ensoleillé, la semaine commence elle aussi sous le soleil ce lundi 28 mars.

La hausse des températures enregistrée depuis la semaine dernière et qui s’est poursuivie durant le week-end continue. Ce lundi 28 mars, il fera une nouvelle fois très beau et surtout chaud à Lyon avec plus de 20 degrés annoncés par Météo France durant une grande partie de l’après-midi.

Sur les coups de 17 heures, le mercure devrait même grimper jusqu’à 22 degrés, de quoi permettre aux Lyonnais de faire tomber la veste sans prendre froid. Avant cela, la matinée sera plus douce, 8 degrés étant annoncés à 8 heures, mais le temps se réchauffera rapidement pour atteindre 17 degrés dès midi.

À partir de demain le mercure devrait commencer à redescendre et le temps se dégrader progressivement avec lui.