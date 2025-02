Lyon : 24 000 visiteurs réunis à Eurexpo pour le festival Yggdrasil

Du 8 au 9 février dernier le festival Yggdrasil fêtait ses dix ans à Eurexpo. Sur les 24 000 visiteurs enregistrés, l'un a pu repartir muni d'un anneau d'une valeur de 7 000 euros.

Le 8 et 9 février dernier se tenait le festival Yggdrasil à Eurexpo. Pour son dixième anniversaire, l'événement dédié au monde de l'imaginaire et de la geek-pop culture a réuni 24 000 visiteurs. Une fréquentation légèrement en baisse, établie à 30 000 visiteurs l'an passée.

Avec une cinquantaine de troupes d'animation présentes, 300 exposants et vingt artistes invités, le festival était cette année dédié au Seigneur des Anneaux. Une thématique permettant aux visiteurs de participer à la "quête de l'anneau". Parmi les 1800 participants, neuf ont remportés des objets de la licence Seigneur des Anneaux, tandis qu'un s'est emparé de "l'anneau". Fabriqué en or par le bijoutier d'art lyonnais Sylvain Nosjean et labellisé "Entreprise du patrimoine vivant", cet anneau unique est estimé à 7 000 euros. Une récompense ayant permise de clôturer le week-end de festivités le 9 février.

