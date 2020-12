Lyon : sauf surprise, les élections régionales auront finalement lieu en juin 2021

Le report des régionales en juin 2021 a été entériné au Conseil des ministres. Le texte sera examiné par le Sénat la semaine du 25 janvier et les régionales devraient avoir lieu entre les 13 et 20 juin ou les 20 et 27 juin.

En pleine crise sanitaire, les élections régionales vont être reportées. Le projet de loi portant le report des élections régionales et départementales a été présenté lors du Conseil des ministres ce lundi.

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'après notre sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio fin novembre, Laurent Wauquiez, le président sortant LR arriverait très largement en tête (31 %) au 1er tour devant la liste du Rassemblement national (20 %) puis LREM (13 %). À gauche, les candidatures écologistes et socialistes sont au coude à coude (12 % chacune).

