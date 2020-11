Auvergne-Rhône-Alpes : un sondage donne un net avantage à Laurent Wauquiez

Un sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio donne Laurent Wauquiez, président LR sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, nettement vainqueur des élections régionales, prévues en juin.

La configuration politique du second tour ou le casting du premier tour n’influeraient qu’à la marge sur le destin des prochaines élections en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont les conclusions de notre sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio. Au premier tour, Laurent Wauquiez, le président LR du conseil régional arrive largement en tête (31 %) devant la liste du Rassemblement national (20 %) puis LREM (13 %). À gauche, les candidatures écologistes et socialistes sont au coude à coude (12 %). En testant deux hypothèses pour la liste PS, nous avons pu mesurer “l’effet Najat Vallaud-Belkacem” en le comparant à une candidature de Jean-François Debat, l’actuel président de groupe. Il n’est que de 2 % d’intentions de vote. Au second tour, dans une quadrangulaire (36 %) comme une triangulaire (43 %), Laurent Wauquiez l’emporterait largement.