Les 26 et 27 janvier prochains, 24 chefs de pays différents vont s'affronter à l'occasion de la finale mondiale du Bocuse d'Or, à Lyon.

Qui remportera l'édition 2025 du Bocuse d'Or, le plus grand concours culinaire du monde ? 24 chefs de pays différents ont été sélectionnés et s'affronteront les 26 et 27 janvier prochains à Eurexpo, lors du Sirha Lyon. Cette année encore, les participants retrouveront les deux épreuves emblématiques du concours : le thème assiette (autour des céleris, du maigre et du homard) et le thème plateau (gastronomie du terroir à travers le chevreuil, le foie gras et le thé). La remise des prix aura lieu le 27 janvier, à 18 heures.

La France, qui entre en lice le deuxième jour à 9h30, sera représentée par le chef Paul Marcon et sa commis, Camille Pigot. Le chef Christophe Quantin sera le coach français. À noter qu'à 16 ans, déjà, le représentant tricolore prenait la seconde place des Worldskills France. Après une expérience scandinave du côté de Stockholm (Suède), il est de retour en France dans les cuisines du restaurant familial trois étoiles de Saint-Bonnet-le-Froid (Haute-Loire). En mars dernier, en Norvège, il terminait 5e de la sélection européenne.

Découvrez la liste complète des 24 candidats au Bocuse d'Or 2025 :

🇦🇺 Australie : Dan Arnold

🇨🇦 Canada : Keith Pears

🇨🇱 Chili : Roberto Vallejos

🇨🇳 Chine : Yafei Wang

🇨🇴 Colombie : Diego Felipe Torres Giraldo

🇩🇰 Danemark : Sebastian Holberg Svendsgaard

🇫🇮 Finlande : Ismo Sipeläinen

🇫🇷 France : Paul Marcon

🇭🇺 Hongrie : Roland Kelemen

🇲🇺 Île Maurice : Emmanuel Fortuno

🇮🇹 Italie : Marcelino Gomez

🇮🇸 Islande : Sindri Sigurosson 🇯🇵 Japon : Ryuya Kainuma

🇱🇻 Lettonie : Nils Gevele

🇲🇦 Maroc : Yassine Bogdan

🇲🇽 Mexique : Marcelo Hisaki

🇳🇴 Norvège : Havard Werkland

🇳🇿 Nouvelle-Zélande : William Mordido

🇬🇧 Royaume-Uni : Tom Phillips

🇸🇬 Singapour : Mathew Leong

🇸🇰 Slovaquie : Marek Minaric

🇸🇪 Suède : Gustav Leonhardt

🇺🇸 USA : Stefani De Palma

🇻🇳 Vietnam : Xuân Truong Vu

Pour rappel, la grande finale internationale du Bocuse d'Or, à Lyon, est le point d’orgue d’un cycle de soixante-dix sélections nationales et quatre sélections continentales pendant près de 2 ans. Cet événement, considéré comme les Jeux Olympiques de la cuisine, peut avoir un impact d'envergure sur la carrière d'un chef. "Les enjeux du Bocuse d'Or sont énormes. Quand les USA ont remporté le concours en 2017, les répercussions ont été dingues : l'équipe est passée sur CNN et tous les grands journaux du pays en ont parlé", racontait à Lyon Capitale Jérome Bocuse, en janvier 2019.

