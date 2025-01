Une nouvelle fonctionnalité de l'application France Identité permettra bientôt à ses utilisateurs de présenter un seul document lors des contrôles à bord des TGV Inoui.

Il n'est plus nécessaire pour les bêta-testeurs de l'application France Identité, de présenter leur billet de train et leur carte d'identité, lors des contrôles à bord des TGV Inoui. Depuis le 20 janvier, l'application France Identité bêta, permet à ses utilisateurs de présenter les deux documents nécessaires en une seule fois. Le contrôle est alors réalisé à l'aide d'un QR code chiffré et nommé, placé sur la carte d'identité numérique. Grâce à celui-ci, le contrôleur peut directement retrouver le billet correspondant à l'identité du passager.

Cette nouvelle fonctionnalité devrait être disponible pour l'ensemble des utilisateurs de France Identité, d'ici quelques semaines.

Comment procéder ?

Pour la première activation dans France Identité, le voyageur doit cliquer sur la carte d'identité, puis la faire glisser. Après avoir saisi son code personnel comme demandé, celui-ci doit alors la lire avec la fonctionnalité NFC (Near Fiel Communication) de son téléphone. Lors du contrôle à bord, il lui suffira de cliquer sur sa carte d'identité, puis de la faire glisser afin que le QR code a présenter s'affiche.

