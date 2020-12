Lyon : quelques perturbations sur les lignes TER ce jeudi matin

Les chutes de neige ont donné lieu à quelques retards sur les lignes TER de la région.

Alors que la SNCF a activé son plan " Grand Froid " depuis le début du mois de décembre afin d'anticiper les perturbations causées par les chutes de neige, la baisse des températures et leur éventuel impact sur ses lignes de transport, certains retards n'ont toutefois pas pu être empêchés, ce jeudi, au matin du Réveillon, sur les lignes TER de la région.

Malgré les travaux de préparation et d’entretien du matériel et des chemins de fer, les conditions météorologiques qui s'abattent sur l'ensemble des départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont eu des conséquences sur les transports de voyageurs, notamment sur les axes Grenoble-Lyon, Valence-Lyon et Saint-Etienne-Lyon. Un plan de transport adapté est mis en oeuvre pour pallier cette situation.