Lyon : quel avenir pour les Lions du sport ? Ils n'auront pas lieu en février 2021

La cérémonie des Lions du sport récompense chaque année les meilleurs sportifs lyonnais de l'année écoulée. En 2021, quelle forme prendra cette cérémonie ? "On travaille à transformer cet événement qui ne s’appellera sans doute plus les Lions du sport", explique à Lyon Capitale la nouvelle adjointe aux sports de la Ville de Lyon, Julie Nublat-Faure.

En 2019, c'est l’équipe de l’ASVEL féminin au grand complet qui a reçu le Lion d’or. Lucy Bronze (joueuse OL) et Théo Maledon (joueur ASVEL) ont fini deuxièmes, Anthony Lopes (joueur OL) a lui remporté le Lion de Bronze. La cérémonie des Lions du sport récompense chaque année les meilleurs sportifs lyonnais de l'année écoulée.

En 2021, quelle forme prendra cette cérémonie ? Des athlètes vont-ils être récompensés pour leurs performances en 2020 ?

Nouvelle adjointe aux sports de la majorité écologiste à la ville de Lyon, Julie Nublat-Faure s'est confiée à Lyon Capitale sur le sujet : "cette crise nous donne l’occasion de nous interroger. Cette cérémonie, qui se déroulait chaque année en février, ne prenait pas en compte un bon nombre de disciplines ou contraignait à faire des choix un peu dans la précipitation. J’ai choisi de fixer ce rendez-vous à l’automne prochain. Quant à la forme, on travaille à transformer cet événement qui ne s’appellera sans doute plus les Lions du sport. Il y aura donc des nouveautés (sourire). On veut faire une fête qui associe véritablement les professionnels et les amateurs dans des thématiques de féminisation et d’écoresponsabilité".

