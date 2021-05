Lyon : Quatre personnes sont jugées ce lundi à la suite des incidents du 1er mai

La manifestation du 1er mai, samedi, avait été le théâtre de violences et d’affrontements avec les forces de l’ordre. Celles-ci avaient mené à l’interpellation de cinq personnes, quatre d’entre elles sont jugées ce lundi.

Samedi en marge des violences qui ont émaillé la manifestation du 1er mai, les forces de l’ordre avaient interpellé cinq personnes. L’une d’entre elles a été relâchée à l’issue de sa garde vue, alors que trois autres sont présentées ce lundi devant le tribunal et doivent être jugées en comparution immédiate.

Deux soeurs domiciliées à Mornant, âgées de 18 et 20 ans, comparaissent pour participation à un groupement formé en vue de la préparation d’un délit et participation à un attroupement après sommations de se disperser. Un Lyonnais, de 30 ans, est quant à lui poursuivi pour violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et participation à un attroupement après sommations de se disperser. Enfin, un Lyonnais de 22 ans doit être présenté au parquet en vue d’une composition pénale, pour participation à un attroupement après sommations de se disperser.

