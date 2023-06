Les chauffeurs de taxi appellent à manifester les 26 et 27 juin contre les décisions de la Métropole de Lyon en matière de mobilités.

La formation nationale taxis indépendants du Rhône (FTI 69) appelle à manifester lundi 26 et mardi 27 juin devant les locaux de la Métropole de Lyon, dans le 3e arrondissement de Lyon, à partir de 10 heures. Les chauffeurs de taxi contestent plusieurs points concernant les mobilités sur le territoire métropolitain. À savoir, le développement des transports en commun, au détriment de l'usage du taxi en ville, ou encore des problèmes de circulation "nos clients préfèrent les nouvelles mobilités telles que les vélos et les trottinettes", déplore le syndicat.

En parallèle, les syndicats déplorent également une baisse de fréquentation en raison du télétravail : "nos clients font de plus en plus de télétravail et de visioconférence et donc se déplacent de moins en moins", alertent-ils dans un communiqué.