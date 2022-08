Le classement de Shanghai comparant toutes les universités du monde est tombé. Il faut aller au-delà de la 200e place pour voir une université de Lyon apparaître dans le classement.

Il est tombé dans la matinée mardi 16 août. Le très sérieux classement des universités de Shanghai "2022 Academic Ranking of World Universities" a dévoilé son édition 2022. Et c'est la très prestigieuse université d'Harvard qui s'empare de la première place, comme depuis 4 ans, suivis de Stanford et du MIT (Massachusetts Institute of Technology). L'université de Cambridge perd donc une place au profit de l'université américaine.

Côté français, il faut attendre la 16e place pour voir la première université représentée. Paris-Saclay University se classe effectivement 16e reculant alors de trois places par rapport à l'édition précédente, en 2021.

Aucune université de la région dans le top 100

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la première université est en Isère avec l'université de Grenoble Alpes qui se classe entre la 101e et 150e place, tout comme en 2021. Pour rappel, en 2020, la faculté iséroise était 99e. Léger recul donc.

À Lyon, les universités lyonnaises ne sont pas franchement bien représentées. Il faut aller au-delà de la 200e place pour observer la première faculté née entre Rhône et Saône. L'université Claude Bernard Lyon 1 se place entre la 200e et 300e place, comme les années précédentes. Le classement enregistre cependant un bon classement dans les matières scientifiques pour l'université créée en 1971 avec des top 100 notamment en mathématiques et physiques.

L'ENS se stabilise

L'École Normale Supérieure de Lyon se situe entre la 301 et 400e place des meilleures universités du monde. Un classement pas vraiment étonnant pour l'établissement qui se montre assez régulier ces dernières années.

Pas de trace de Lyon 2 et Lyon 3 dans ce top 1000 des meilleures universités du monde, selon le classement de Shanghai.