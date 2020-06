Lyon : pourquoi la sirène va-t-elle sonner plusieurs fois ce 10 juin ?

Nous ne sommes pas le premier mercredi du mois, pourtant les sirènes d'alerte vont sonner plusieurs fois à Lyon ce mercredi 10 juin, y compris l'après-midi. Pas d'inquiétude, c'est normal.

Tous les premiers mercredis du mois, la sirène d'alerte se fait entendre à midi, pour vérifier qu'elle fonctionne bien.

Ce 10 juin, à Lyon, elle retentira à plusieurs reprises, y compris l'après-midi, et cela sera parfaitement normal. Il s'agira de tests supplémentaires pour le système SAIP (système l'alerte et d'information des populations).

À 9h30, la sirène du centre Berthelot dans le 7e arrondissement retentira, puis à 10h30, ce sera celle du groupe scolaire Lamartine dans le 2e.

Cet après-midi, à 14h, les habitants entendront celle du groupe scolaire Briand dans le 7e. Enfin à 15h30, ce sera celle de l'école Delorme dans le 8e qui sonnera.

Lors des tests, y compris ceux du premier mercredi du mois, la sirène se fait entendre pendant 1 minute et 41 secondes. En cas d'alerte réelle, le signal est composé de "trois séquences d’une minute et quarante et une secondes, séparées par un silence de cinq secondes". Une fois l'alerte terminée, un signal continu de 30 secondes résonne.