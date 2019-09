Lyon : nouvelle nuit de calvaire pour les riverains dans le centre

Depuis plusieurs mois, les riverains de la rue Edouard-Herriot, notamment, sont excédés. Rodéos urbains, concerts de klaxons, les nuits sont plus qu'agitées. Mais pas dans une boîte de nuit. Dans la rue. Le collectif "Presqu'île en colère" lutte depuis plusieurs mois contre les incivilités nocturnes dans le centre-ville de Lyon.

La ville de Lyon, à travers un arrêté municipal, a décidé il y a quelques semaines de fermer à la circulation la rue Edouard-Herriot les vendredi et samedi de 22h à 4h du matin. Cela a diminué les nuisances sonores pendant quelques week-ends. Mais elles ont repris depuis.

La nuit dernière, encore, les nuisances sonores ont été nombreuses dans cette artère très fréquentée du centre-ville de Lyon, une rue actuellement en plein projet de végétalisation (lire ici).

Lire aussi : Lyon : le collectif "Presqu'île en colère" veut saisir la justice

⚠️ Non, ce n’était pas un soir de match.

Non, ce n’était pas un mariage.

Oui, il était 3h15 dans une artère au cœur de Lyon.

Nous vivons tous les week-ends l’incivilité et le manque d’éducation.

Les politiques lyonnaises sont au courant de cette situation, en vain.@gerardcollomb pic.twitter.com/i28lq0n0gV

— Melchior. (@MelchiorLyon) September 15, 2019