Lyon : nouvelle manifestation pour le climat ce samedi

A partir de 14 heures ce samedi à Lyon, une marche est prévue pour le climat à l’appel de Youth for climate. Le rendez-vous est fixé place Bellecour.

Le 12 mars dernier, une marche pour le climat à l’appel des associations environnementales avait rassemblé entre 3 000 et 8 000 à Lyon. Ce samedi, c'est aux jeunes, à l'initiative de Youth for climate, d'organiser une manifestation dans la capitale des Gaules. Le rendez-vous est fixé à 14 heures place Bellecour, dans le 2e arrondissement. Le cortège ira ensuite direction le parc de la Tête-d’Or en empruntant notamment le pont de la Guillotière, le cours Gambetta et l’avenue de Saxe.

Manifestation également place des Terreaux

A noter qu'une autre mobilisation est prévue à Lyon ce 26 mars. Le Groupe antifasciste Lyon et ses environs (Gale) et ses soutiens se mobiliseront place des Terreaux (1er arrondissement) à partir de 15 heures. Leur but est montrer leur colère concernant la procédure de dissolution du Gale lancée par le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin la semaine dernière. Les manifestants rejoindront les quais du Rhône en prenant par le pont Morand, puis ils marcheront jusqu’à Bellecour, traverseront le pont Bonaparte et termineront leur voyage aux Terreaux.