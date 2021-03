Lyon : Nicolas Fafiotte, nouveau président du Village des Créateurs

Le couturier lyonnais, Nicolas Fafiotte, a été nommé président du Village des Créateurs informe la structure ce lundi 8 mars.

Nicolas Fafiotte, couturier, installé à Lyon depuis le début des années 2000, vient d’être nommé président du Village des créateurs. Cette institution créée en 2001 s’est donné pour mission d’accompagner les marques mode, design et lifestyle de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Une aide dont a pu bénéficier à l’installation de son atelier à Lyon Nicolas Fafiotte, "j’ai pu avoir des informations pratiques, un accompagnement, participer à des événements, des défilés. Cela a été un véritable appui. J’ai bénéficié de coups de pouce quand j’ai commencé il y a 20 ans, aujourd’hui c’est à mon tour de donner des conseils".

Connu notamment pour créer les robes de nombreuses finalistes de Miss France ainsi que les tenues des "Live Show Etam Lingerie", le styliste envisage son mandat tourné vers l’avenir. Il explique dans un communiqué qu’il "est important pour moi de travailler avec la jeune génération de créateurs de la région, porteuse de sens, afin d’éveiller les consciences et faire évoluer positivement l’empreinte de la mode, de la déco et du design sur la société et l’environnement".

Actuellement 70 marques bénéficient de conseils, de réseaux et d’opportunités de développement proposées par le label.