Lyon : Michèle Vullien, candidate du Centre pour les sénatoriales

La sénatrice du Rhône a annoncé ce vendredi qu'elle était candidate aux sénatoriales en tant que tête de liste d'un rassemblement du Centre.

Michèle Vullien, la sénatrice sortante, qui avait pris la suite de Michel Mercier au Sénat à mi-mandat, a annoncé ce vendredi qu'elle était candidate à sa propre succession en tant que tête de liste d'un rassemblement du Centre. “Je proposerai aux suffrages des grands électeurs une liste équilibrée, représentative des spécificités et richesses de notre territoire .(...) Humanistes, européens, décentralisateurs, elles et ils sont très engagés dans leurs territoires pour le bien commun, la préservation de notre cadre de vie et l’équilibre du modèle particulier qui est le nôtre entre Métropole de Lyon et Nouveau Rhône”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Et d'ajouter : “La liste que je mène bénéficie du soutien des cadres de l’UDI, du MODEM et de la République en Marche au niveau national comme au niveau local”.

Comme nous l'écrivions début juillet, à droite, Les Républicains ont investi François-Noël Buffet comme chef de file pour les sénatoriales. Mais Étienne Blanc qui lui contestait l’investiture prévoit aussi de se lancer en dissidence ou avec le soutien de la fédération LR du Rhône.