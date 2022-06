Une bagarre a éclaté dans le 2e arrondissement de Lyon samedi 18 juin entre deux automobilistes et leur passager respectif. Un couteau sort et plusieurs coups sont assénés.

Violente altercation sur les routes lyonnaises samedi 18 juin. Aux alentours de 13h50, sur le cours Charlemagne à l'angle du quai Perrache dans le 2e arrondissement de Lyon, le conducteur d'une voiture et son passager sont sortis de leur véhicule, visiblement énervés contre un autre automobiliste, derrière lui. Prêts à en découdre, les deux protagonistes de la première voiture s'en prenaient à l'automobiliste de derrière et son passager avant qu'une bagarre n'éclate.

Un couteau était sorti par le premier conducteur et plusieurs coups étaient assénés aux deux personnes. Les deux victimes étaient touchées, l'un au niveau du thorax (4 jours d'ITT), et l'autre à l'abdomen, plus grave avec une perforation du foie (21 jours d'ITT), indique la Direction départementale de la sécurité publique.

Un suspect interpellé

L'auteur présumé à l'origine des coups de couteau était repéré et interpellé. Il reconnaissait avoir porté un coup pour se défendre. Son passager, lui n'est pas identifié et aucun témoin ne peut confirmer les dires de la victime sur la présence d'une seconde personne.

Le suspect était présenté au parquet de Lyon, lundi 20 juin, en vue d'un jugement en comparution immédiate à délai différé.