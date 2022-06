Le sujet est encore tabou. Pourtant, le nombre de malades inscrits sur la liste d’attente excède 20 000 et le nombre annuel de greffes d’organes est compris entre 5 000 et 7 000. Président de France Transplant, le Lyonnais Jean-Louis Touraine est l'invité de "6 minutes chrono" pour expliquer ce ratio négatif.

Parmi les 25 000 patients en attente d'une greffe, plus de la moitié ne pourront vraisemblablement pas recevoir le traitement escompté.

Alors même que 8 Français sur 10 sont d'accord pour que leurs organes soient prélevés à leur décès.

A l'occasion de la Journée nationale de réflexion sur le don d'organes et la greffe et de reconnaissance aux donneurs, mercredi 22 juin, "6 minutes chrono" a invité, pour en parler, Jean-Louis Touraine, président de France Transplant et ancien chef de service de transplantation et d'immunologie clinique de l’hôpital Edouard Herriot.