Lyon : manifestation ce samedi pour la fermeture des centres de rétention administrative

Au départ de la place Bellecour (Lyon, 2e arrondissement) à 14h ce samedi, une manifestation aura lieu pour dénoncer les centres de rétention administrative, mais également toutes les prisons de France.

En plus d'une manifestation contre le pass vaccinal, un autre cortège est attendu ce samedi à Lyon. Pour protester contre les centres de détention administrative et toutes les prisons de France. Le CRA de l’aéroport de Saint-Exupéry est particulièrement dans le viseur des organisateurs, Lyonanticra et le collectif Fracas.

Ces derniers réclament la fermeture des établissements pénitentiaires et des CRA. Lors des dernières semaines, plusieurs détenus ont réalisé des grèves de la faim et ont dénoncé leurs conditions de détention. Le départ de la délégation doit se dérouler à 14 heures de la place Bellecour (2e arrondissement).

