Nouvelle manifestation des anti-pass à Lyon ce samedi

Les anti-pass vaccinal manifestent de nouveau ce samedi à Lyon. Organisé par le collectif Lyon pour la Liberté, ce rassemblement démarrera à 14 heures place du maréchal Lyautey.

Le collectif Lyon pour la Liberté a donné rendez-vous. Ce samedi à 14 heures, un cortège partira de la place du maréchal Lyautey, dans le 6e arrondissement. Cette manifestation est organisée pour dénoncer le pass-vaccinal. Ils étaient 600 à défiler jusqu’aux Brotteaux la semaine dernière selon la préfecture du Rhône, 2000 selon les organisateurs.

Manifestation contre "le système d'apartheid sanitaire"

Outre le pass vaccinal, les manifestants protestent contre "le système d'apartheid sanitaire", " le vaccin obligatoire et ses effets secondaires graves", "la vaccination des enfants, les protocoles sanitaires à l'école et les masques". Ils veulent "mettre en lumière les mensonges des médias, des élites", "dénoncer la réduction du niveau de vie et le grand Reset (théorie complotiste d'une conspiration des élites contre le peuple, ndlr)", et enfin, "défendre le peuple souverain".

Olivier Véran, ministre de la Santé, a rappelé lors d'un entretien chez nos confrères de BFMTV mercredi 2 février que la loi prévoit la tenue du pass vaccinal obligatoire jusqu'en juillet. Toutefois, "si nous pouvons supprimer le pass vaccinal avant, nous le ferons", a-t-il confié. La semaine passée, les restrictions sanitaires ont déjà été allégées, avec notamment la fin de l'obligation du port du masque en extérieur.