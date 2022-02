JO d'hiver de Pékin : l'Aindinois Simon Desthieux 24e du sprint

Parti avec le dossard numéro 2, l'Aindinois Simon Desthieux a terminé 24e du sprint aux JO de Pékin ce samedi. Le Jurassien Quentin Fillon-Maillet a pris la médaille d'argent.

Déception pour le biathlète du Plateau-d'Hauteville (Ain) Simon Desthieux. Ce samedi, le natif de Belley, parti avec le dossard numéro 2 lors du 10 kilomètres sprint aux Jeux olympiques de Pékin, a terminé à la 24e place. Après un bon démarrage avec un tir couché parfait, il a raté deux balles sur le tir debout (8/10). Deux faute additionnées à un temps de ski moyen (23e) qui coûtent cher sur cette épreuve.

Il conclut finalement la course à 1'44 du vainqueur, le Norvégien Johannes Boe, et à 1'20 du deuxième, le Jurassien Quentin Fillon-Maillet, qui apporte une 7e médaille à la France, la 6e en argent.

Vice-champion du monde de la spécialité en 2021, Simon Desthieux n'est pas parvenu cette fois-ci à rééditer l'exploit. "Je suis content de mon couché qui était un beau tir bien engagé. Sur le debout, j’ai eu des hésitations liées à l’effort et à la course. Je ne sais pas comment expliquer ma forme physique, ça a été dur aujourd’hui, j’en ai vraiment bavé sur le dernier tour, a résumé l’Aindinois au micro de France Télévisions après la course. Ça fait une course très très moyenne au final, ça me fait partir un peu loin sur la poursuite. Mais dimanche ils annoncent des conditions assez compliquées avec de la neige et du vent, donc je me dis qu’il y a moyen de faire une belle remontée. Je reste enthousiasme là-dessus."

Dimanche lors de la poursuite, qui s'élancera à 11h45, il partira avec 1’44 de retard sur la tête de course et à environ 1 minute du podium.