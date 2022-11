Le tramway T1 perturbé ce jeudi soir à Lyon 

Les stations de Saxe-Préfecture à College Bellecombe ne seront plus desservies dans les deux sens de circulation ce jeudi soir à partir de 19h30.

En raison de travaux de voirie à la Part-Dieu la circulation du tramway T1 sera fortement perturbée ce jeudi 24 novembre dans la soirée. À partir de 19h30 la ligne ne fonctionnera plus entre les stations Saxe-Préfecture et College Bellecombe. Des rames circuleront en revanche sur le reste de la ligne, en deux parties, entre les stations Débours et Liberté puis entre les stations Charpennes Charles Hernu et IUT Feyssine.

Le retour à la normale est prévue pour ce vendredi 25 novembre à 1h30 du matin.