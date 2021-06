Lyon : les TCL renforcent leur offre pour les soldes

A l'occasion des soldes, un ticket à moitié prix sera proposé mercredi et la fréquence de certaines lignes TCL sera renforcée ce dimanche.

Afin de "soutenir la reprise et encourager la dynamique commerciale du territoire" durant les soldes, le SYTRAL a décidé d'étendre son offre exceptionnellement ce dimanche. A cette occasion, la fréquence du métro B ainsi que des lignes de tramway T1 et T2 seront renforcées, notamment dans le bus de mieux desservir le centre commercial de la Part-Dieu et le centre-ville.

De 14h30 à 19h30, il y aura ainsi un métro B toutes les 5 minutes (au lieu de 6 à 9), un tramway T1 toutes les 9 à 10 minutes (au lieu de 12) et un T2 toutes les 9 minutes (au lieu de 10 ou 11).

De plus, le premier jour des soldes, mercredi 30 juin, un ticket "TCL en Fête" sera mis en vente à 3,20€, valable toute la journée (contre 6€20 le ticket plein tarif pour la journée)

