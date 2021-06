Lyon : métros nocturnes, Tcl reprend ses offres de nuit ce week-end

Depuis ce vendredi 25 juin, trois lignes du métro lyonnais circulent à nouveau jusqu’à 2 heures du matin le week-end, hors dimanche.

Les noctambules vont à nouveau pouvoir profiter des services du métro lyonnais jusqu’à 2 heures du matin. Depuis hier, vendredi 25 juin, le Sytral, qui exploite le réseau de transport TCL, a remis en service ses métros nocturnes sur les lignes A, C et D. Les vendredis et samedis des rames circuleront ainsi jusqu’à 2 heures du matin sur ces trois axes.

Le Métro B s’arrête quant à lui à 22 heures, mais la continuité du service est assurée jusqu’à 2 heures du matin par des bus relais. Les usagers devront attendre le mois d’août pour pouvoir profiter des services nocturnes du métro sur cette ligne.