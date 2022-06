Lyon : les meilleurs sportifs de « Street Workout » se sont affrontés ce weekend

Samedi 4 et dimanche 5 juin, aux abords du Rhône, a eu lieu la 2e édition de la compétition internationale de street workout « The Strongest », organisée par l’association Les Soldats du quai. Pour cette occasion de nombreux athlètes de toute l'Europe sont venus à Lyon pour s'affronter.

"The Strongest" est une compétition internationale de street workout, un sport mêlant gymnastique, musculation et "parkour". Organisée par l’association Les Soldats du quai, la compétition s’est déroulée sur les quais Claude Bernard à Lyon. Cette année le terrain de street workout a accueilli 67 participants venant de toute l’Europe, dont 15 femmes.

Pour cette 2e édition à Lyon, les organisateurs ont décidé d’évaluer les participants sur des exercices de force et d'endurance, comme les tractions, les dips (un mouvement qui s’effectue sur les barres parallèles, et vise à développer le volume et la force des triceps) et les muscle-up (une traction jusqu’à ce que le tronc dépasse la barre avec les bras tendus) d'abord avec le seul poids du corps, puis lesté de 40 kilos pour les hommes et 15 kilos pour les femmes.

Pendant deux jours de compétitions intenses, les juges ont surveillé la technique d’exécution des mouvements, à la suite de quoi les performances ont été enregistrées. Le nombre total des points obtenus au cours de la compétition a permis de distinguer les finalistes.