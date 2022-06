La ligne du métro B ne circule plus entre Gare d'Oullins et Charpennes en ce début d'après-midi mardi 7 juin. En cause : un acte de malveillance, expliquent les TCL. La reprise de la circulation est estimée à 15h30.

Le métro B est à l'arrêt complet ce mardi 7 juin depuis ce début d'après-midi. En cause : un acte de malveillance "vraisemblablement à Place Guichard", nous indiquent les TCL. La ligne B ne circule donc plus en Charpennes et Oullins, soit l'entièreté de la ligne, "jusqu'au moins 15h30".

Que les usagers se rassurent, des bus relais sont actuellement mis en place en Part-Dieu et Gare d'Oullins, précise le réseau de transports lyonnais.

Plus d'informations à suivre.