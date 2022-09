Lyon : les HCL organisent deux journées de dépistage de l'artérite

Les 8 et 9 septembre, les HCL organisent deux journées de dépistage de l'artérite à Lyon et dans la Métropole. Cette maladie touche une personne sur six de plus de 65 ans.

L'artérite, ou artériopathie oblitérante des membres inférieurs, est une maladie qui correspond à une obstruction partielle ou totale des artères des jambes, mais également au niveau du cœur ou du cerveau. Elle peut être asymptomatique ou entraîner une douleur à la marche au bout d’une distance plus ou moins courte, voire une douleur permanente selon sa sévérité. Pour la détecter chez le plus grand nombre, les HCL organisent les 8 et 9 septembre deux journées de dépistage à Lyon et dans deux hôpitaux de la Métropole (Pierre-Bénite et Bron).

Pour cela, rendez-vous à Edouard Herriot (jeudi : 9h - 12h ; vendredi : 11h - 14h), la Croix-Rousse (jeudi : 11h - 12h30 et 13h30 - 14h ; vendredi : 11h - 12h30), Lyon Sud (jeudi : 9h - 12h ; vendredi : 11h - 14h) et Louis Pradel (jeudi : 9h - 12h ; vendredi : 11h à 14h).

La méthode de dépistage est la suivante. Elle est indolore et se mesure par un brassard place au-dessus du pli du coude ou au niveau du poignet. Il est gonflé jusqu'à un niveau de pression supérieur à la pression systolique (qui fait disparaître le pouls dans le bras) puis il est lentement dégonflé.

