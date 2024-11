Haute-Savoie : un nouveau visage pour le parc thermal du Fayet

Samedi 9 novembre a eu lieu l'inauguration des nouveaux aménagements installés au parc thermal du Fayet en Haute-Savoie.

Connu pour ses fameux thermes, la parc thermal du Fayet, appartenant à la commune de Saint-Gervais, s'est vu offrir une nouvelle beauté grâce à plusieurs travaux de réaménagement menés sur le site. Samedi 9 novembre, une visite guidée, menée par le maire de Saint Gervais les Bains, Jean Marc Peillex, a permis aux participants de découvrir une toute nouvelle entrée, et plusieurs autres nouveautés au sein du parc. Le président du département Martial Saddier et le sous-préfet de Bonneville Rémy Darroux étaient présents pour l'occasion. Coût total des travaux : 1 210 195 euros TTC.

Valorisation du patrimoine forestier et modernisation des infrastructures

De nouveaux aménagements s'intégrant d'une part dans la valorisation du patrimoine forestier du parc, avec le projet FORETsport, déposé par l'ONF. Ce projet a notamment pour objectif la promotion du sport en pleine nature et la sensibilisation quant à la préservation des espaces boisés. Et d'autre part, la modernisation des infrastructures du parc, dont ses entrées, ses parkings et ses éclairages. Des réaménagements complétés par la mise en place de vidéosurveillance et d'une borne pour camping cars.

Ce vaste projet de réaménagement a bénéficié d'une aide de l'État à hauteur de 647 993 euros, au titre du Fonds "Avenir Montagne Investissement" dans le cadre du Plan France Relance. Le conseil départemental de la Haute-Savoie s'est également joint aux côtés de la commune en tant que partenaire financier.