Lyon : les grands projets urbanistiques de 2022

Si les écologistes ont décidé de ralentir le rythme des constructions à Lyon, il reste quelques grandes opérations à boucler en 2022. Tour d’horizon

Le port Herriot passe au vert

40 millions d’euros - AREP Architectes

Alors que la concession accordée à la CNR (Compagnie nationale du Rhône) expire en 2023, le port Édouard-Herriot va confirmer sa mue plus verte en 2022. Les travaux de l’hôtel logistique vont s’intensifier pour une livraison prévue en 2023. Ce hangar doit permettre de stocker des marchandises dans le 7e avant qu’elles soient livrées dans des magasins en véhicule électrique. Une mutation de la logistique du dernier kilomètre qui a déjà été engagée avec le Quai des énergies et qui se déclinera aussi sur les fleuves en 2022. La CNR va expérimenter une navette fluviale entre le port Herriot et le pont Morand avec l’objectif de déplacer 40 tonnes de marchandises chaque jour. Les colis seront ensuite livrés à vélo aux commerçants de la Presqu’île.

L’île O, un théâtre flottant sur le Rhône

2 millions d’euros - Koen Olthuis

Le projet flotte encore un peu, mais le théâtre pour enfants des berges du Rhône pourrait ouvrir en 2022. L’île O fait encore l’objet d’arbitrages. La majorité écologiste n’a jamais caché sa réticence à urbaniser les fleuves lyonnais. Les promoteurs, l’équipe du Patadôme d’Irigny, finalisent la nouvelle version de leur projet qui doit s’installer à hauteur du pont Gallieni.

La fin du feuilleton de la place Saint-Antoine

Enfin ! Après près de dix ans de travaux retardés par des découvertes archéologiques, la nouvelle esplanade Saint-Antoine devrait être livrée en 2022. Le parking souterrain a déjà été inauguré. En 2024, le bas port viendra parachever le réaménagement du quai Saint-Antoine.