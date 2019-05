Lyon : le Vieux-Lyon a fêté le Moyen-Âge tout le week-end

Le quartier historique du 5e arrondissement de Lyon a connu deux jours de festivités ce week-end, en se replongeant dans le Moyen-Âge. Les visiteurs étaient ravis.

Pour l'occasion, près de 400 comédiens, musiciens, danseurs, troubadours et templiers étaient mobilisés. L'idée ? Découvrir l'ambiance médiévale et voyager dans le temps grâce aux animations mises en place.

"C'était génial, confie Colette, rencontrée sur la place du Change. On s'y croyait presque". Un peu plus loin, sur les quais de Saône, même sentiment chez François : "On a vraiment passé un bon moment avec les enfants. C'est sympa de voir toutes ces animations. D'habitude, on ne le voit que dans les films".

De nombreuses animations et spectacles

Spectacles, combats, jeux anciens, diverses animations étaient proposées aux passants, touristes et lyonnais. Pour le plaisir des petits comme des plus grands, dans les quartiers de Saint-Jean, Saint-Paul et Saint-Georges.

C'est en 1312 que Lyon a rejoint le Royaume de France. L'événement "Les Lyonnais à l'assaut de l'histoire" a remplacé cette année la traditionnelle "Fête de la Renaissance".

Lire aussi : 10 avril 1312 : Lyon rejoint le royaume de France