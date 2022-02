Mardi 8 février, alors qu'il a sauvé un commerçant des flammes dans le Vieux-Lyon en novembre dernier, Fabrice, sans-abri depuis 5 ans, a été décoré de la médaille de la Ville. Son geste lui a également permis de retrouver un logement et un travail.

Le 29 novembre dernier, un incendie s'est déclaré dans une boutique située dans le Vieux-Lyon. Fabrice, sans-abri, a sauvé le brocanteur piégé par les flammes à l'intérieur de l'établissement. En réponse à ce geste héroïque, un élan de solidarité s'est organisé sur internet avec une pétition en ligne récoltant près de 50 000 signatures. Les signataires demandaient que l'homme "soit décoré par les instances et qu’il puisse bénéficier d’un travail et d’un logement". Après s'être vu récompenser d'un appartement accordé par la préfecture il y a quelques semaines, Fabrice a été reçu, mardi 8 février, à la mairie du 5e arrondissement de Lyon pour recevoir la médaille de la Ville des mains du maire du 5e, de Grégory Doucet et du préfet du Rhône.

Au cours de ses remerciements, celui qui a vécu cinq ans dans la rue a répété plusieurs fois qu'il n'était "pas un héros" en ajoutant, modestement, qu'il ne s'agissait que "d'un geste citoyen". Il a également fait part de sa gratitude envers "les réseaux sociaux et les proportions que ça a pu prendre. Grace à cela j'ai pu retrouver un emploi et un logement", s'est-il réjouit.