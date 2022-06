Du 22 juin au 3 juillet, spectacles, projections, concerts insolites ainsi que diverses autres activités sont au programme de la 5e édition du Festival "Vieux-Lyon en humanité".

Le Vieux-Lyon, avec ses pavés et ses multiples boutiques artisanales, est l'un des quartiers les plus emblématiques de la capitale des Gaules. Chargées d’histoires, ses ruelles font vibrer les habitués et les touristes. C’est donc presque naturellement qu’un festival est né il y a quatre ans afin de faire rayonner les nombreux atouts de ce quartier aux mille histoires.

Pour sa 5e édition, le festival "Vieux-Lyon en humanité", organisé à l'initiative de citoyens et d'associations culturelles, a choisi d’aborder le thème "Escales merveilleuses". C’est à travers une centaine d’animations que les visiteurs pourront embarquer pour un voyage empli d'humanité à travers le temps. Profitez de spectacles à Saint-Paul, puis d’un apéro/repas à Saint-Jean. Prenez par la suite part à une conférence avant d’aller vous déhancher sur le son entraînant d’un concert à Saint-Georges. Entre expositions, balades, avant-premières, concerts ou encore ateliers participatifs, les visiteurs ne sauront plus où donner de la tête.

La valorisation de la diversité et de la fraternité du Vieux-Lyon

Au-delà du plaisir d’organiser un évènement festif et de se rassembler, le festival "Vieux-Lyon en humanité" met en lumière l’importance de la participation des acteurs à la richesse du quartier. Les femmes et les hommes du Vieux-Lyon, à travers leurs activités variées et complémentaires, donnent une véritable âme aux vieilles pierres de ses ruelles historiques.

Soutenu par la Ville de Lyon, la mairie du 5e et par les Dialogues en humanité, l'évènement témoigne de l’ouverture du quartier sur la ville mais également sur le monde. Créatif et multiculturel, le partage et le vivre-ensemble sont de mise durant les 12 jours du festival. Porté financièrement par un ensemble d’associations lyonnaises, c'est l’aspect humain qui est avant tout mis sur le devant de la scène. À la rencontre entre passé authentique et présent accueillant, l’histoire culturelle et humaine du Vieux-Lyon est le moteur de cet évènement festif .

