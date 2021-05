Lyon : le tournoi de tennis Open Parc débute ce lundi

Annulée en 2020, en raison de la crise sanitaire, la 4e édition du tournoi de tennis Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes débute ce lundi 17 mai au parc de la Tête d’Or. Plusieurs Français sont attendus sur le court.

Le tournoi de tennis Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes fait son grand retour à Lyon ce lundi 17 mai, après son annulation en 2020. Le début de semaine des joueurs devrait toutefois être plutôt calme, les spectateurs ne seront autorisés à accéder au tournoi qu’à partir de mercredi et dans une jauge limitée. Afin de respecter les mesures sanitaires, seulement 1500 tickets ont été mis en vente pour cet ATP250.

Six Français sur le court ce lundi

Les premiers matchs de cette 4e édition doivent débuter aujourd'hui, à partir de 10 heures. On retrouvera six Français sur le court, avec notamment Ugo Humbert qui sera opposé au Japonais Yoshihito Nishioka, Pierre-Hugues Herbert contre l’Américain Sebastian Korda ou encore Gilles Simon qui tentera de se défaire du Slovène Aljaz Bedene. Demain on retrouvera l'un des chocs de ce tournoi avec l'opposition entre le Russe Aslan Karastev, 25e mondial, et le jeune prodige italien Jannik Sinner, 17e mondial.

📔 PROGRAMME DU LUNDI 17 MAI 📔

Fin des qualifications et début du tableau principal avec de très belles affiches. A noter le choc entre @AsKaratsev et @janniksin , et l’opposition de deux membres de la Next Gen @felixtennis contre Lorenzo Musetti💥#OpenParc pic.twitter.com/u752EjQI15 — Open Parc ARA (@OpenParcARA) May 16, 2021

