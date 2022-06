Le temps pluvieux de ce mercredi devrait laisser place à des orages en fin d’après-midi à Lyon et dans le Rhône. Le département est placé en vigilance jaune, tout comme l’Ain, l’Isère et les deux Savoies.

La perturbation qui recouvre la France ce mercredi 8 juin devrait charrier son lot de nuages et d’averses sur la région lyonnaise aujourd’hui. Après la pluie attendue dans la matinée et en début d’après-midi, selon Météo France des orages pourraient éclater en fin de journée à Lyon et dans le Rhône, "l'après-midi, les pluies sont remplacées par des averses assez fréquentes voire orageuses sur un tiers Nord-Est", précise Météo France dans son bulletin de ce mercredi matin.

Le département est donc placé en vigilance jaune orages de 16 heures à minuit ce mercredi. Quatre autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont également concernés par cette mise en alerte, il s’agit de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie.