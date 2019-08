Lyon : le Rhône en vigilance orages à partir de samedi midi

Orage. Crédits : christopher via Flickr

Un nouvel épisode orageux est attendu dans le département du Rhône ce samedi. Météo France a placé le département en vigilance jaune Orages de samedi midi à samedi 21h.

Le retour des orages à Lyon et dans le Rhône ? Le département est placé en vigilance jaune orages à partir de 12h ce samedi. Et jusqu'à 21h pour l'instant. "Des phénomènes habituels dans la région mais occasionnellement et localement dangereux sont en effet prévus", insiste Météo France dans son bulletin ce samedi matin.

Toujours d'après Météo France, les orages sont surtout attendus en fin d'après-midi sur le département. Des orages qui vont en tout cas faire fortement chuter les températures dimanche. Lyon passera de 33 degrés cet après-midi à 26 dimanche au meilleur de la journée.