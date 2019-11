Lyon : le réseau TCL renforcé les dimanches vers les centres commerciaux

Alors que certains magasins devraient être ouverts tous les dimanches en décembre, le réseau TCL va être renforcé pour la desserte des centres commerciaux. Lignes de métro, bus et tramway sont concernées.

En décembre, les centres commerciaux vont parfois rester ouverts les dimanches. À cette occasion, le réseau TCL va renforcer ses dessertes sur plusieurs secteurs.

Ainsi, la ligne 70 vers Caluire 2 circulera avec des bus articulés. Pour Carré de Soie, il y aura davantage de bus 52.

Côté Confluence, dès 14 heures, les dimanches, la ligne de tramway T1 verra sa fréquence passer à 7 minutes, contre 12 minutes en temps normal (sauf le 1er décembre).

Vers Écully Grand Ouest, la fréquence du C6 sera renforcée, et la ligne 89 sera assurée par des bus articulés. De même, pour Francheville Taffignon : C20 et 14 circuleront avec des fréquences plus importantes.

La Part-Dieu fera partie des points majeurs dans ces renforts. À partir de 13h00, la fréquence du métro B passera à 4 minutes (contre 6 à 9 minutes). La ligne T1 qui dessert également Confluence, passera toutes les 7 minutes dès 14 heures (sauf 1er décembre). Les lignes de bus C3 (sauf 1er décembre), C6, C13, C25 et 25 verront leur fréquence renforcée. Enfin les lignes C9 et 70 circuleront avec des bus articulés.

Pour la Presqu'île de Lyon, T1 et T2 circuleront toutes les 7 minutes. Les lignes C3 (sauf 1er décembre), C10, C13 et C20 verront leur fréquence renforcée. Les lignes C9 et 40 circuleront avec des bus articulés.

Vers Porte des Alpes, dès 14h, la fréquence de la ligne T2 passera à 7 minutes (contre 11 minutes habituellement), sauf le 1er décembre. La ligne de bus C17 aura une fréquence renforcée, tandis que les lignes 52 et 93 iront jusqu'à Porte des Alpes, là encore avec une meilleure fréquence.

Porte de Lyon : la ligne 89 circulera avec des bus articulés.

Enfin, vers Saint-Genis 2, la ligne C10 verra sa fréquence renforcée. Vers Sept Chemins, les bus sur lignes 25 et 52 seront plus nombreux.