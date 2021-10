Lyon : le programme de la fête des Lumières 2021 révélé le 8 novembre

Attendue avec impatience après une édition tronquée en 2020, en raison de la crise sanitaire, la fête des Lumières fera son grand retour du 8 au 11 décembre dans les rues de Lyon. Toute la programmation sera dévoilée le 8 novembre.

Le programme de la première "vraie" fête des Lumières, dans toute sa splendeur, organisée par la nouvelle municipalité sera dévoilé le 8 novembre prochain. Tout juste un mois avant le début de l’événement le maire de Lyon, qui a déjà annoncé une "fête grandiose", lors d’un entretien accordé au Progrès, présentera les différentes animations à la presse en compagnie de sa première adjointe Audrey Henocque.

Rendez-vous est donc donné aux médias au Musée des Beaux-Arts, le 8 novembre, pour lever le voile sur "une programmation artistique ambitieuse et éclectique", qui verra les artistes exprimer leur "créativité sur les édifices, les places, dans les parcs et les rues de la ville", pendant 4 soirées fait valoir ma municipalité dans son invitation. Du 8 au 11 décembre la ville, et pas seulement la Presqu’île, renfilera donc son habit de lumière, un an après une édition tronquée en 2020 en raison de la crise sanitaire.

Un place particulière pour les enfants

Des oeuvres illumineront de nouveau les places des Terreaux, Jacobins, Bellecour, ou encore le parc de la Tête d’Or et la colline de Fourvière, comme il est de coutume depuis de nombreuses années. Cette année de nouveaux lieux seront également investis à l’instar du parc Sergent Blandan et des Subsistances. Pour cette édition, Grégory Doucet expliquait il y a quelques jours avoir "beaucoup travaillé la place des enfants. C’est pour cela que l’on va à Blandan, notamment. L’idée, c'est que l’on facilite l’accès des œuvres aux plus jeunes".