Le tribunal judiciaire de Lyon réduit ses audiences faute de moyens

Si la justice lyonnaise "fait beaucoup avec peu", elle annonce "envisager la réponse judiciaire en fonction de (ses) moyens" et "réduire la voilure".

"Nos conditions d'exercice ne sont plus acceptables". Une fois n'est pas coutume, Nicolas Jacquet, procureur de la République de Lyon et Mickaël Janas, président du Tribunal judiciaire de Lyon ont rompu avec la tradition de l'audience solennelle du tribunal judiciaire de Lyon, en parlant d'une même voix. "Nous sommes contraints de réduire notre voilure en réduisant le nombre d'audiences."

Les chiffres sont égrenés, un par un, de façon très clinique : "il nous faudrait 900 greffiers, ils sont 400, il faudrait 220 juges, on est 100, il faudrait 100 parquetiers, ils sont 40." Et de commenter, devant une assemblée particulièrement silencieuse (préfet, président de Région, président de la Métropole, bâtonnière, président de l'association des maires de France, etc.) : "nous sommes à un point de rupture. Nous sommes écrasés par le nombre de dossiers."

"Peut-on sérieusement donner quelques minutes à des parents qui doivent trancher la garde de leur enfant ?" Nicolas Jacquet, procureur de la République de Lyon et Mickaël Janas, président du Tribunal judiciaire de Lyon

Et d'annoncer être contraints de réduire la voilure du tribunal judiciaire "en réduisant le nombre d'audiences". "Il faut envisager la réponse judiciaire en fonction de nos moyens".

Le procureur de la République de Lyon et le président du Tribunal judiciaire de Lyon terminé leur allocution en citant Goethe : "On peut aussi bâtir quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin."