Le classement des villes où l'on marche le plus de la start-up WeWard place "la Venise des Alpes" (en Haute-Savoie) en 5e position juste derrière Lyon.

WeWard, startup française à l'origine de l'application éponyme, a publié son classement des villes où l'on marche le plus en France. Et Annecy y détient la 5e place avec une moyenne de 6 798 pas quotidiens.

Pour rappel, l'application récompense les utilisateurs chaque jour selon leur nombre de pas. Ils peuvent obtenir de l'argent, des bons d'achats ou des dons à des associations.

Marcher pour sa santé

La préfecture de la Haute-Savoie se retrouve donc au milieu du classement. En première place de ce top 10, on retrouve bien sûr Paris, avec 7 071 pas par jour. La capitale est suivie de près par Nice (7 989 pas), Strasbourg (6 859 pas) et Lyon (6 842 pas). Derrière Annecy, on trouve ensuite les villes de Bordeaux, Nice, Marseille, Toulouse et Grenoble.

Pour réaliser son classement, WeWard a collecté ces données auprès d’un million d'utilisateurs de l'application. "Cette étude a confirmé que les Français sont de plus en plus conscients de l’importance de l’activité physique sur leur santé", explique la start-up dans un communiqué. La marche à pieds est en effet une pratique de plus en plus courante dans de nombreuses villes.

