Lyon : le métro A bondé depuis une semaine, toutes les explications

Depuis une semaine, plusieurs utilisateurs réguliers du métro A constatent un métro davantage bondé. Et avec une fréquence plus faible. Les explications de Lyon Cap'.

Différents utilisateurs réguliers du métro A lyonnais nous signalent constater que les rames de la ligne A sont davantage bondées depuis quelques jours.

Le métro A va de Vaulx-en-Velin la Soie à Perrache.

Des rames de 1975 utilisées pour les métros A et B

Keolis Lyon est le délégataire du réseau TCL pour le compte de Sytral Mobilités. Keolis Lyon s'explique dans Lyon Capitale. "Les rames utilisées pour les lignes A et B du métro lyonnais sont des rames conçues en 1975. Du fait de leur âge, elles ont des besoins d'aller en maintenance plus régulièrement", souligne Keolis Lyon.

Au total, 23 rames sont utilisées pour les deux lignes, A et B, du métro lyonnais. "Depuis une semaine, on a quelques rames en maintenance et donc le trafic est irrégulier. Avec 4 minutes de fréquence en moyenne au lieu de 3", ajoute Keolis.

Élu @SYTRALmobilites, je constate depuis 1 semaine une surcharge inhabituelle du métro A que j’utilise quotidiennement. Fréquence à 4 min (⁉️) en HP, entraînant tensions entre usagers (ce matin ⤵️) mais aucune information voyageurs… Keolis Lyon @klarrys, que se passe-t-il ? 🤔 pic.twitter.com/8QhdyMkaq1 — Matthieu Vieira (@MtthVieira) May 19, 2022

"Les équipes de Keolis se sont affairées depuis une semaine à la maintenance. D'ici demain (vendredi 20 mai), on devrait retrouver une fréquence quasi normale sur les lignes A et B. Sous réserve de problèmes d'exploitation", explique le délégataire du réseau TCL.

Des problèmes de fréquence bientôt résolus

Ces problèmes de fréquence vont de toute façon être rapidement réglés. Pourquoi ? La ligne B va (très) prochainement être lancée avec des rames automatiques. Les travaux touchent à leur fin. Plus besoin donc des rames de 1975 pour la ligne B, ce qui permettra à la ligne A de retrouver sa pleine capacité (et des rames en réserve). La fréquence des lignes A et B sera alors beaucoup plus régulière.