Lyon : le masque obligatoire dans de nouveaux lieux et en fonction du nombre de personnes

La préfecture du Rhône vient de publier un arrêté prescrivant de nouvelles mesures d'obligation du port du masque dans l’ensemble du département.

Après la mise en place du port du masque obligatoire dans certaines rues de Lyon (lire ici), la préfecture du Rhône vient de prendre un arrêté pour étendre les mesures d'obligation du port du masque dans l'ensemble du département. À compter du samedi 22 août à 8h et jusqu’au 15 septembre minuit le masque sera obligatoire dans tout rassemblement, réunion ou activité organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes et dans tous les marchés non couverts, vide-grenier, brocante ou fête foraine.

Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende de 135 euros. La préfecture a justifié cette décision par sa volonté de “freiner la propagation de l’épidémie dans cette période de retours de congés.” Et d'ajouter : “Selon les dernières informations communiquées par l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d’incidence est de 40,9 pour 100 000 habitants dans le Rhône et le taux de positivité est de 4,3 % ce vendredi 21 août 2020.”