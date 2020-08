Lyon : où et à quelles heures les masques seront obligatoires en ville ?

(Photo by BERTRAND GUAY / AFP)

Presqu'île, quais de Rhône, quais de Saône, Part-Dieu, Guillotière, de nombreux quartiers de Lyon vont être concernés par la mise en place du port du masque obligatoire à partir de ce samedi 22 août.

La préfecture du Rhône a annoncé ce mercredi que les masques seront obligatoires en ville à Lyon a des horaires précis. Une décision justifiée par les autorités en raison d'une hausse “des indicateurs de contamination de suivi de l’épidémie de Covid-19”. “Avec un taux d'incidence de 28,8 pour 100 000 habitants observé en semaine 33 dans le Rhône, le département vient de passer en niveau de vulnérabilité limitée à modérée par Santé publique France”, ont déclaré les services de l'Etat.

Dès ce samedi 22 août à 8h et au moins jusqu’au 15 septembre 2020, le port du masque sera obligatoire dans certains espaces extérieurs ouverts au public de la ville de Lyon pour les personnes de onze ans et plus. Le périmètre a été proposé par le maire de Lyon, Grégory Doucet, en concertation avec le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard.

• Sur les lieux de rassemblement entre 18h et 02h :

- sur les berges de Saône (rive gauche) y compris leurs accès entre la passerelle de l’homme de la Roche et le pont Bonaparte et entre le pont Kitchener et le pont de la Mulatière ;

- sur les berges du Rhône y compris leurs accès (rive gauche) entre le pont Morand et le pont de l'Université et (rive droite) entre le pont de la Guillotière et le pont de l’Université ;

- sur le bas des pentes de la Croix-Rousse : rue du Puits Gaillot, rue Sainte Marie des Terreaux (entre la place des Terreaux et la rue Sainte Catherine), rue Sainte Catherine, rue Romarin (entre la place des Terreaux et la rue Désirée) et la rue Désirée ;

• Sur les zones de flux et de fortes densités entre 10h et 23h :

- Sur la Presqu’île de Lyon dans le périmètre délimité par la rue Joseph Serlin, la place des Terreaux, la rue Constantine, le quai de la Pêcherie, le quai saint Antoine, le quai des Célestins, la place A. Gourju, la rue du Colonel Chambonnet, la place Bellecour, la place le Viste, la rue de la Barre, le quai Jules Courmont, le quai Jean Moulin ;

- rue Victor Hugo (entre la place Carnot et la place Bellecour), rue Mercière, rue des Marronniers, rue de la Villette (sur sa portion au droit de la Place de Francfort), place Charles Béraudier, boulevard Marius Vivier Merle (entre la rue du docteur Bouchut et la rue de Bonnel) ;

- dans le Vieux Lyon dans le périmètre délimité par la place de la Commanderie, rue Saint Georges, rue Caillat, montée du Gourguillon, place de la Trinité, rue Tramassac, rue du Boeuf, montée des Chazeaux, montée St Barthélémy, place Saint-Paul, rue Octavio Mey, quai de Bondy, quai Romain Rolland et quai Fulchiron entre la place de la Commanderie et le pont Bonaparte ;

- place Gabriel Péri, rue Paul Bert, entre la place Gabriel Péri et l’avenue de Saxe, cours Gambetta, entre le quai Claude Bernard et la rue Paul Bert, grande rue de la Guillotière (entre la place Gabriel Péri et l’avenue Jean Jaurès) ;

Sur les marchés de la ville de Lyon aux horaires d’ouverture des marchés.

Le périmètre pourra être adapté et la durée d'obligation sera susceptible d’être prolongée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire. Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à une amende de 135 euros.

Cette mesure relative au port du masque ne doit pas faire oublier l’importance du respect de tous les autres gestes barrières au quotidien, notamment le lavage des mains et la distanciation physique dès qu’elle est possible. Il est donc, plus que jamais, nécessaire de limiter les comportements à risque pour inverser la tendance, préserver le bien-vivre ensemble et éviter collectivement le reconfinement.