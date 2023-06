Lyon : le masque n'est plus obligatoire dans les hôpitaux des HCL

Depuis mardi 6 juin, le masque n'est plus obligatoires dans les établissements des Hospices civils de Lyon.

Plus de trois ans plus tard, les personnels et usagers des Hospices civils de Lyon (HCL) peuvent enfin tomber le masque. "L'évolution favorable de l’épidémie COVID-19 a permis l’allégement de l’obligation du port du masque depuis le 20 février dernier", expliquent les HCL.

"Au regard de la situation épidémique actuelle de notre région (le taux d’incidence était de 33 /100 000 au 26 mai 2023, selon les données de santé publique France), après un avis favorable du groupe expert COVID-19 de la Commission médicale d’établissement (CME), du Service d’hygiène, épidémiologie, infectio-vigilance et prévention (SHEIP) et du Comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), et un avis également favorable des représentants des usagers des HCL, le port de masque n’est plus obligatoire ni pour les patients, ni pour les professionnels, y compris en contact patient, depuis mardi 6 juin 2023", précise encore les HCL.

Le port du masque reste toutefois obligatoire en intérieur en cas de symptômes respiratoires.