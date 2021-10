Lyon : le Lou Rugby fait tomber Toulouse, le leader du Top 14

Toujours invaincu avant de se déplacer à Lyon, le leader du Championnat de France, Toulouse, est tombé sur un os à Gerland. Les joueurs toulousains se sont inclinés 25 à 19 face à des Lyonnais bien en place en défense.

Les joueurs du Lou Rugby ont frappé un grand coup dimanche soir en clôture de la 7e journée de Top 14. Alors qu’ils recevaient le leader toulousain, les hommes de Pierre Mignoni devaient se relancer dans leur écrin de Gerland, après leur défaite à domicile contre Bordeaux-Bègles (UBB).

Une défense solide

C’est peu dire que les joueurs lyonnais ont mis du coeur à l’ouvrage. Intraitables en défense, ils ont pris l'avantage en fin de premier quart d'heure sur un essai du troisième ligne Beka Saghinadze. Avant d’inscrire deux essais coup sur coup en début de seconde mi-temps pour mener 22 à 12.

🎙 𝐅𝐞́𝐥𝐢𝐱 𝐋𝐚𝐦𝐛𝐞𝐲 : "𝐔𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐬 𝐩𝐥𝐮𝐬 𝐛𝐞𝐥𝐥𝐞𝐬 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨𝐢𝐫𝐞 𝐚̀ 𝐥𝐚 𝐦𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧"

Après la victoire face au Stade Toulousain (25-19), Félix Lambey, Thibaut Regard et Pierre Mignoni étaient devant la presse.

Plus de réactions ➡️ https://t.co/140POELY2H pic.twitter.com/1HFxOPRRcK — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 17, 2021

À l’heure de jeu, les Lyonnais ont un peu faibli, perdant du terrain face aux assauts des joueurs toulousains, mais ils sont tout de même parvenus à conserver l'avantage et à s’imposer. Avec ce succès, le Lou reprend la troisième place du championnat à deux points de l'UBB, deuxième, et à six points du Stade toulousain, qui conserve la tête.