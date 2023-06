45 personnes, dont 25 enfants, ont été hébergées dans ce gymnase du 6e arrondissement. Une situation que le maire de l’arrondissement ne souhaite pas voir s’éterniser.

C’était pourtant l’objectif affiché par la Ville, celui qu’"aucun enfant scolarisé dans la ville de Lyon, ne doit dormir dehors". Cet objectif, affichée par Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale, en octobre 2021, là aussi sur le plateau de BFM Lyon, est supposé garantir des moyens pour « élargir le parc d’hébergement et de logement pour mettre à l’abri les personnes les plus en difficulté », comme indiqué sur le site Internet de la Ville de Lyon.

Ce plan a pris du plomb dans l’aile, comme l’indique un reportage de BFM Lyon. 45 personnes, des familles pour la plupart, dont 25 enfants, sont logés depuis deux jours au sein du gymnase Bellecombe, dans le 6e arrondissement, faute d’avoir une autre solution d’hébergement d’urgence. Ces familles, majoritairement composées de mères isolées à la rue, demandent "de l'aide à l'État pour nous trouver un logement parce qu'on souffre vraiment", explique l’une de ces rescapées de la rue.

C’est le Comité des femmes sans logement et le Collectif Jamais sans toit qui a trouvé cette solution temporaire à ces familles, "face à l'absence de solution de la part des pouvoirs publics", affirme Juliette Murtin, membre du Collectif Jamais sans Toit, à BFM Lyon. Une solution temporaire, d'après Pascal Blache, qui affirme à BFM Lyon que cette situation "ne pouvait pas durer plus de trois jours", l'endroit n'étant pas approprié.

En décembre 2021, la Ville de Lyon affirmait avoir mobilisé 100 places d’hébergement d’urgence supplémentaire, parmi le patrimoine immobilier de la Ville.