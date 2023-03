Lyon : le guichet des ventes pour les Nuits de Fourvière déplacé

En raison de la manifestation contre la réforme des retraites, le guichet de vente pour les Nuits de Fourvière 2023 est déplacé dans le 5e arrondissement de Lyon.

Quelques jours après la présentation de la programmation complète de l'édition 2023 des Nuits de Fourvière, la billetterie ouvrira ce mercredi 15 mars à 12 h.

Ouverture de la billetterie le 15 mars à 12 h

En raison de la manifestation contre la réforme des retraites prévue le même jour, la guichet de vente prévu à l'office de tourisme place Bellecour est déplacé aux théâtres romains, 6 rue de l'Antiquaille dans le 5e arrondissement.

A noter qu'il est bien évidemment possible d'accéder à la billetterie en ligne sur le site des Nuits de Fourvière. Cette année, The Black Keys, Queens of the Stone Age ou encore Pomme seront sur la scène du grand théâtre.