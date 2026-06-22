Fermée après un contrôle d’hygiène, cette célèbre pizzeria lyonnaise rouvre ses portes

La pizzeria du groupe Antonio & Marco située au 19 rue Thomassin, à Cordeliers, a rouvert ses portes et accueillera de nouveau le public dès demain midi.

Fermée en urgence après un contrôle d’hygiène le 12 juin dernier, la pizzeria du groupe Antonio & Marco située à Cordeliers, au 19 rue Thomassin, dans le 2e arrondissement de Lyon, rouvre ses portes. Dans un communiqué, les gérants Antonio et Marco Morreale annoncent que le public est attendu dès demain midi chez Festa Love.

"Ces derniers jours nous ont permis de prendre du recul, de nous remettre en question lorsque cela était nécessaire, de renforcer nos procédures et de confirmer les valeurs qui nous animent depuis le premier jour", écrivent-ils dans un communiqué. Et d’ajouter : "Cette période a également été consacrée à un important travail de fond. Renforcement des procédures, amélioration de notre organisation, accompagnement des équipes et formations complémentaires : nous avons mis à profit ce temps pour élever encore davantage nos standards de qualité."

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"Face aux critiques, nous avons choisi de répondre par les actes"

Pour rappel, des denrées périmées ainsi que des déjections à l'intérieur des locaux. Les températures de conservation des aliments n'étaient également pas respectées.

Après le contrôle, l’établissement assurait avoir "immédiatement engagé toutes les actions nécessaires afin de nous conformer à l'ensemble des exigences demandées. Des mesures correctives ont été intégralement mises en place et nous avons également profité de cette période pour renforcer la formation de nos équipes en matière d'hygiène alimentaire et de procédures HACCP, afin de continuer à garantir les plus hauts standards de sécurité sanitaire."

Si tout est finalement rentré dans l’ordre pour les deux frères, ils remercient avant tout les clients et leurs équipes. "Face aux difficultés, nous avons choisi de répondre par le travail. Face aux critiques, nous avons choisi de répondre par les actes. Aujourd’hui, nous avons plus que jamais confiance dans nos produits, dans nos équipes et dans notre projet. Nous revenons avec une organisation renforcée, des exigences encore plus élevées et la même passion qu’au premier jour", conclut leur communiqué.